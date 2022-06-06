تأكيد عراقي - مصري - أردني على تأسيس أطر تعاون إقليمي ترتكز على الاقتصاد (فيديو)

2022/06/06 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم

الاثنين، على ضرورة تأسيس أطر تعاون

إقليمي ترتكز على الاقتصاد، وتخفيف

التوترات عبر الحوار.

وقال مكتب صالح في بيان، إن الأخير

"استقبل اليوم الإثنين 6 حزيران 2022 في

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