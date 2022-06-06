أسرع وأنظف وأقل تلوثًا..ماذا ينتظر خطوط السكك الحديدية في العالم؟

2022/06/06 | 15:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقترابنا من الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لإطلاق أول خط سكة حديد للركاب، عام 2025، بات مهمًا للغاية للقطارات توفير التنقل المستدام في عالم يواجه تحديات تغير المناخ، وزيادة التحضر، والنمو السكاني.

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