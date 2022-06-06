لاتفيا تحظر بث كل القنوات التلفزيونية الروسية

2022/06/06 | 15:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فرضت لاتفيا حظرا على بث جميع القنوات التلفزيونية الروسية، وسيدخل قرار حجب حوالي 80 قناة تلفزيونية روسية حيز التنفيذ اعتبارا من 9 حزيران.وصرح المجلس الوطني للإعلام الإلكتروني، حسبما نقلت وكالة LETA، بأن القرار تم اتخاذه على أساس قاعدة قانونية تنص على أن وسائل الإعلام التي “تهدد سلامة أراضي دولة أخرى واستقلالها” لا […]

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