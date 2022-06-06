الجيش الصومالي يعتقل 6 إرهابيين

2022/06/06 | 15:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقل الجيش الصومالي، الاثنين، 6 إرهابيين من حركة الشباب في عملية عسكرية نفذها بمناطق في محافظة شبيلي السفلى جنوب البلاد.وفق إعلام رسمي نفذت العملية القوات الصومالية الخاصة المدربة أمريكياً المعروفة اختصاراً باسم «دنب»، في بلدتي «توراتورو» و«عليو بارو».وفق المصادر نفسها ألقت القوات القبض على 6 عناصر من ميليشيات الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا) عن مسؤول أمني، لم تسمه، قوله إن القوات العسكرية تمكنت أيضاً خلال العملية من تدمير مراكز لجمع الإتاوات تابعة للحركة.وتسيطر الحركة الشباب على مناطق في البلد الواقع في القرن الإفريقي وتفرض على السكان دفع أموال لتمويل نشاطها.وأشار المسؤول الأمني إلى أن الأجهزة الأمنية، تبذل جهوداً لمنع أي تهديد للشعب الصومالي، والقضاء على العناصر الإرهابية.وفي سياق متصل، استسلم عنصر من حركة الشباب إلى القوات الحكومية المتمركزة في محافظة باي جنوب البلاد، ويدعى عبد الرحمن بركة حسن.ودعا بركة حسن عناصر التنظيم إلى الاستسلام، والاستفادة من العفو العام من الحكومة الصومالية.وكان العديد من العناصر في صفوف المتمردين بدأوا يستسلمون في الآونة الأخيرة للجيش الوطني الذي توعد بتصفية فلول الإرهابيين الموجودين في المناطق القليلة بجنوب ووسط البلاد.(وكالات)

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