3 أسباب.. لماذا لن تنخفض أسعار النفط قريبا؟

2022/06/06 | 16:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يتوقع المحللون أن يجد المستهلكون راحتهم قريبا، بعد أن عادت أسعار النفط إلى ما كانت عليه في الأيام الأولى لحرب أوكرانيا.

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