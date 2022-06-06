شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي المشترك لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن

2022/06/06 | 16:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Af-8UhGcVIU

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