تأمين الجانب المالي.. التخطيط تعلن موعد تنفيذ التعداد العام للسكان

2022/06/06 | 16:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة أكملت الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتعداد.

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