طقس العراق.. غبار في الوسط والشمال وحرارة مرتفعة في الجنوب

2022/06/06 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين، تصاعد غبار متوسط الشدة، مثار حاليا بسبب نشاط رياح شمالية غربية في مناطق عديدة من نينوى ومدن وسط البلاد.

وقال عطية في إيضاح تابعته (بغداد اليوم)، إن "الغبار سبب تردي الرؤية الافقية سيخف خلال المساء والليل ويتجه نحو مدن الفرات الاوسط وجنوب غرب البلاد، مشيرا الى انه "يوثر غدا بكثافة اخف في مدن الجنوب".

وأضاف، ان "مدن الجنوب تحديدا تعيش اجواء شديدة الحرارة ومرهقة مع سكون بالرياح تستمر لغاية الخميس ، فيما تتعرض بعض مناطق من شمال البلاد لهطول مطري علئ شكل زخات متفرقة خصوصا دهوك".

وعدّ، ان "موسم التقلبات والعواصف الغبارية الواسعة التي تستمر اياما قد انتهى بسبب عدم وجود الفوارق الحرارية السطحية الناتج عن التقاء الكتل الهوائية المختلفة، مشيرا الى، انه "نحن الان في موسم بوارح الصيف وهبوب رياح الشمال التي تثير الغبار نهارا على فترات وتهدأ ليلا".

وتوقع أيضا "زيادة في الغبار المثتر بسبب الجفاف والتصحر الذي يشمل مساحات واسعة من شمال غرب وغرب البلاد، مؤكدا انتهاء موسم الامطار الشتوية والانتقالية، حيث هناك مواسم يشاهد فيها هطول مطري خلال الصيف بسبب نزول بارد بالطبقات العليا لكنه محدود في اماكن مختلفة ولا يعتبر حالة شاملة، واحيانا الهطول لا يصل سطح الارض بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الطبقات المنخفضة".

وتابع، ان "موجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد خلال الصيف ، هي اعتيادية وتتكرر باستمرار لكن زيادتها في السنوات الاخيرة اصبح واضحا للراصد بسبب تناقص المساحات الخضراء وشح المياة السطحية وزيادة في الكثافة السكانية وما يتبعها من زيادة في حرق الوقود والابنية والطرق والسيارات ووسائل التبريد ودمار بيئي مستمر بلا رادع وسيصبح العراق جحيما لايطاق لو استمر الإهمال".

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