اعلان نتائج امتحانات السادس الابتدائي لتربية بابل ونينوى

2022/06/06 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

تنشر وكالة (بغداد اليوم) نتائج الامتحانات الوزارية للصف السادس الابتدائي (الدور الاول) / تربية بابل ، للعام الدراسي 2021 ـ 2022، حسب ما وردتنا من وزارة التربية.

https://drive.google.com/drive/folders/1v7NNmFJEAiJWqkhUPrs_zUqzYhhopLFC?usp=sharing

كما أعلنت مديرية التربية في محافظة نينوى نتائجها للصف السادس الابتدائي:

https://drive.google.com/drive/folders/1TBA674c7ZveEi5BYF6jsfls2nWtX_LFY?usp=sharing

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