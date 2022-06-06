الإطار التنسيقي يحذر من

2022/06/06 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذرت قوى الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، من "الالتفاف" على قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط اقليم كردستان.

وقال الاطار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يجدد الاطار التنسيقي وقوفه مع اصحاب الدخل المحدود و الطبقات المحرومة ويدعو مجلس النواب الى مناقشات وايجاد حلول جادة للاسراع بتشريع القوانين اللازمة بما يجيز له وفق الاليات التي بينتها المحكمة الاتحادية خلال مدة حكومة تصريف الامور اليومية".

ودعا الاطار في بيانه الى "ارسال مسودة الموازنة الاتحادية من اجل الاطلاع عليها والبحث في معالجة كافة المشاكل و استكمال التخصيصات للجميع وليس لفئة دون اخرى"، وأضاف البيان، "في الوقت ذاته يحذر الاطار التنسيقي من محاولات الالتفاف على قانون المحكمة الاتحادية بخصوص نفط كردستان والمجاملة السياسية على حساب قوت الشعب".

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