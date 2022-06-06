“حدث قبل قليل”.. الدفاع المدني يخمد حريقا ثانيا اندلع في دار متخذ للزائرين في كربلاء

2022/06/06 | 16:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

تمكنت فرق الدفاع المدني إخماد حادث حريق اندلع داخل دار مكوّن من طابقين متخذ لاستضافة الزائرين في كربلاء (مسافر خانة) في منطقة شارع العلقمي وسط مدينة كربلاء المقدسة.

حيث شكل الحادث تحدياً لفرق الدفاع المدني التي كانت تكافح حادث حريق آخر اندلع داخل فندق “أبواب الحسين” في ذات الوقت والمنطقة الدينية المقدسة المهمة والمكتظة بالزائرين.



إذ تمكنت الفرق من تقسيم الجهد ونجحت بإخماد الحادث، ومنعت اتساع النيران وأنهت الحريق من دون تسجيل إصابات بشرية، مع تحجيم الأضرار المادية.

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