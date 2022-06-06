تمهيداً لحسمها.. نقل ملفات الدعاوى القضائية ضد متظاهري ذي قار إلى الشرطة

2022/06/06 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عن

نقل الدعاوى القضائية ضد المتظاهرين من

قسم الإرهاب إلى مراكز الشرطة المحلية،

فيما أشارت إلى أن عدد الدعاوى بلغت 280

دعوى.

وذكر بيان للمحافظة تلقته وكالة نون

الخب

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