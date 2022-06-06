2022/06/06 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم

الاثنين، من ان العراق سيصبح "جحيماً لا

يطاق" في حال استمرار شح المياه

والتصحر، مشيرا الى ان البلاد تشهد موجة

غبارية متوسطة الشدة في عدد من

المحافظات.

وقال عطية في م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير عاجل للعراقيين من "جحيم لا يطاق") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير عاجل للعراقيين من "جحيم لا يطاق") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).