كل بقعة تحمل قصة.. ما أهمية النمش على بشرتنا؟

2022/06/06 | 16:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يعتقد بعض الناس أن النمش مجرد أمر "جذّاب"، لكن هذه المجموعات الصغيرة من الخلايا مليئة بشكل مدهش بالمعاني.في حين أن اتجاهات وضع النمش الزائف أدّت إلى ظهور مقاطع فيديو تعليمية وتأثيرات للصور على تطبيقات التواصل الاجتماعي وحتى وشم الوجه، إلا أنه في بعض الثقافات لا تزال الآراء منقسمة.تعرّف إلى العلم وراء هذه العلامات الصغيرة ومدى أهميتها.

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