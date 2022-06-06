الناتو يجري مناورات جوية في سماء دول البلطيق

2022/06/06 | 16:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأت القوات الجوية لحلف الناتو والدول الشريكة له تنفيذ مناورات عسكرية في سماء دول البلطيق.وجاء في بيان صدر عن مركز الخدمة الصحفية لمقر قوات الدفاع الإستونية، اليوم الاثنين، أنه بدأت تدريبات للقوات الجوية لحلف شمال الأطلسي والتي تحمل اسم “Ramstein Alloy” وستستمر لمدة 4 أيام، والغرض الرئيسي منها هو ضمان أمن المجال […]

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