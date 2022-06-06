من دون وفيات.. تصاعد باصابات فيروس كورونا

2022/06/06 | 16:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -واخ

سجّلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، تصاعداً بإصابات فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

ووفقاً للموقف الوبائي الذي أوردته الوزارة وتنشره وكالة خبر برس (واخ) أدناه، فان “الإصابات الجديدة بلغت 117، وحالات الشفاء 98 في حين لم تسجل أية حالة وفاة”.

وامس الاحد، سجلت الوزارة حالة وفاة واحدة و88 إصابة و100 حالة شفاء.

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