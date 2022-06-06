2022/06/06 | 16:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الاطار التنسيقي من محاولات الالتفاف على قانون المحكمة الاتحادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار التنسيقي يحذر من الالتفاف على قانون المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار التنسيقي يحذر من الالتفاف على قانون المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).