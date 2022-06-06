الكشف عن صراع دموي بين عناصر داعش للظفر بقيادة مجموعة

2022/06/06 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، اليوم الاثنين، عن بروز حرب تصفيات غير معلنة بين 3 اقطاب لتنظيم داعش في الهول السوري.

وقال المعموري في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "مخيم الهول السوري يشهد منذ اسابيع تطورات مهمة من خلال بروز حرب تصفيات غير معلنة بين 3 اقطاب متنفذة تقودها قيادات داعشية تحمل الجنسيات العراقية والسورية واخرى مختلطة".

واضاف أن "جناح السوري بدء يتغلغل بشكل كبير في مخيم الهول وهو يقف وراء موجة الاغتيالات الدامية لبعض العراقيين الذين بعضهم على علاقة بقيادات داعشية مهمة او لانهم رفضوا التعاون"، مؤكدا أن "المخيم امام مرحلة حرب دامية قادمة بسبب وجود تقاطعات كبيرة بين اقطاب".

وأشار الى أن "10 دوائر مخابراتية غربية واقليمية متغلغلة في الهول السوري وكل منها يحاول جر المخيم لتحقيق مصالحه الجيوسياسية في الشرق الاوسط"، موضحا أن "المخيم امام مرحلة جديدة قد تكون اكثر دموية في الاسابيع والاشهر القادمة".

وأكد أن "العراق سيكون الاكثر تضررا من اي احداث تحصل في مخيم يضم زهاه 30 الف شخص اغلبهم على علاقة بالتنظيم الارهابي وافكاره".

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