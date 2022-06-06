وزيرا خارجية الأردن ومصر يؤكدان الوقوف مع العراق في مواجهة التحديات

2022/06/06 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد وزيرا خارجية الأردن، أيمن الصفدي، والمصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، الوقوف مع العراق لمواجهة التحديات.

وفي وقت سابق، أعلن البيان الختامي لقمة بغداد، الأحد، "تأكيد العراق ومصر والأردن على التنسيق بشأن استقرار المنطقة".

وشدد البيان الثلاثي على "التمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية".

وأكد البيان على "التنسيق الاستخباراتي بين الدول الثلاث لمكافحة الإرهاب".

وأبرز "بحث جهود التوصل لحل سياسي لأزمة اليمن وفق المرجعيات".

وأشار البيان إلى "البدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية العراقية ـ المصرية ـ الأردنية".

وخلال أعمال القمة العراقية المصرية الأردنية، أكد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي أن القمةَ الحالية تُعقد في فترةٍ تاريخية مهمة، وتُوجه رسالةً إيجابية إلى الشعوب من خلال اتحاد القادة.

رئيس الوزراء العراقي أكد على ضرورة العمل بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات المشتركة.

الكاظمي أكد أن العراق مرّ بتجربةٍ قاسية في مواجهة الإرهاب، ونجح في القضاء عليه.

هذا وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، خلال قمة بغداد، إن الأردن يقف مع العراق وشعبه، وإنه من الواجب تقوية التعاون مع مصر والعراق.

وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن قمة بغداد بحثت اليوم العديد من القضايا، مؤكدا الوقوف مع العراق في مواجهة كافة التحديات.

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحافي ثلاثي مع نظيريه العراقي والمصري، أنه يجب تحييد العراق عن أي خلافات إقليمية، مشيراً إلى ما حققه العراق من نصر كبير على الإرهاب.

وأردف وزير خارجية الأردن قائلا "علاقاتنا مع مصر والعراق تنطلق من رؤية سياسية مشتركة"، وأكد وقوف بلاده مع مصر والسودان بشأن قضية سد النهضة، معتبرا أن أمن مصر المائي جزء من الأمن القومي العربي.

من جانبه قال وزير خارجية مصر سامح شكري: نسعى مع الأردن والعراق لمواجهة التحديات، معلنا عن أن القمة المصرية الأردنية العراقية الرابعة ستعقد في القاهرة.

هذا وعقد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح جلسة محادثات منفصلة مع الملك عبدالله الثاني والرئيس السيسي.

وغرد صالح على تويتر بعد الإشارة لاستقباله العاهل الأردني والرئيس المصري، قائلا: "علاقاتنا الراسخة في التاريخ مُنطلق لمستقبل واعد لشعوبنا وشبابنا؛ رسالة بليغة وسط تحديات إقليمية جسيمة.



تعافي العراق يُمهد لمنظومة متكاملة لمنطقتنا أساسها مكافحة التطرف واحترام السيادة والشراكة الاقتصادية".

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