الامن النيابية: 19 الف طفل يعيشون في مخيم الهول السوري

2022/06/06 | 16:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابي احمد رحيم، الاثنين، وجود 19 الف طفل دون 18 سنة في مخيم الهول السوري.وقال رحيم في حديث لـ /المعلومة/ ان “تقارير اللجان المختصة المعينة بمتابعة ملف مخيم الهول السوري تشير الى وجود 19 الف طفل دون 18 سنة”، مبينا أن “القيادات الامنية تشعر بخطر حقيقي خاصة […]

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