2022/06/06 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

تنشر (بغداد اليوم)، الاثنين، نتائج امتحانات السادس الابتدائي (الدور الاول) لتربية الانبار.

ادناه رابط النتائج:

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