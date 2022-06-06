تحديد مواعيد مباريات منتخبنا للناشئين في بطولة غرب آسيا

2022/06/06 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر اتحادُ غرب آسيا جدولَ مباريات منافسات بطولة الناشئين، حيث اقتصرت المجموعةُ الأولى على ثلاثة منتخباتٍ فقط بعد انسحابِ منتخب اليمن، حيث تضم المجموعة إلى جانبِ منتخبنا كلاً من الأردن وعمان.

وتفتتح البطولةُ في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، وسيكون منتخبنا في حالةِ انتظار.

ويبدأُ المنتخب مشوارهم في البطولةِ بمواجهةِ منتخب عمان في الثالث والعشرين من هذا الشهر، فيما ستكون المباراةُ الثانية في الخامس والعشرين من الشهر نفسه أمام نظيره الأردني.

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