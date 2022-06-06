مكافحة إرهاب كردستان: تفجير أربيل استهدف المعارضة الإيرانية

2022/06/06 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف جهاز مكافحة ارهاب كردستان، اليوم الاثنين، عن ملابسات تفجير أربيل صباح اليوم، مبينا انه استهدف المعارضة الإيرانية.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "عبوة لاصقة انفجرت بسيارة نوع هيونداي توكسون في حي سيطاقان بمدينة اربيل بالقرب من مقر حزب النضال الايراني".

وأوضح أن "الانفجار ادى الى جرح احد الاشخاص وبحسب المعلومات الشخص المصاب هو سائق السيارة ويدعى اكبر سفر الماس من شرق كوردستان وعضو حزب النضال الايراني المعارض".

وأكد أن "الجهات الامنية شرعت بفتح تحقيق بالحادث".

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