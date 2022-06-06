جدل حول عقار للسكري “يخفض الوزن بنسبة 20٪” باعتباره مغيّرا لقواعد المعركة ضد السمنة

2022/06/06 | 17:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توصلت تجربة إلى أن دواء للسكري “مغيّر لقواعد اللعبة” يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة على التخلص مما يصل إلى 20% من وزن أجسامهم.ووجدت دراسة أجريت على 2539 مشاركا يعانون من زيادة الوزن والسمنة ممن لم يصابوا بالسكري، أن جرعة أسبوعية من tirzepatide يمكن أن تؤدي إلى خسارة كبيرة […]

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