2022/06/06 | 17:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dEKqqwHMyOo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف...الجفاف يضرب نهر المشخاب!‎‎) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النجف...الجفاف يضرب نهر المشخاب!‎‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).