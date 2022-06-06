الاردن تعلن موعد تزويد العراق بالكهرباء

2022/06/06 | 17:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين،

اليوم الإثنين، عن توجه عربي للتواصل مع

طرفي الأزمة الأوكرانية التي تدور رحى

الحرب فيها منذ اكثر من 100 يوم.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مع نظيريه

الاردني أيمن الصفدي

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