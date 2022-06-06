صدمة في النجف.. قتل معاونة مدرسة وابنتها طعناً بالسكين والشرطة تصدر بياناً

2022/06/06 | 17:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرية شرطة محافظة النجف

والمنشآت، الاثنين، توضيحا بشأن حادث

قتل جنائي لمعاونة في مدرسة وابنتها

داخل منزلهما طعنا بالسكين في مدينة

الكوفة.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إنه

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