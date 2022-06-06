وكالة الطاقة الذرية: إيران على بعد

2022/06/06 | 17:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن إيران على بعد "بضعة أسابيع" من امتلاك "كمية كبيرة من اليورانيوم المُخصب"

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