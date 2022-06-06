ياسمين عبد العزيز بعد تعرضها لأزمة صحية جديدة.. تهاجم شقيقها “بعت أختك بمرسيدس”

2022/06/06 | 17:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

هاجمت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز ​ شقيقها وائل من خلال منشور شاركته عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي مستخدمة خاصية الستوري.

وكان شقيقها قد شارك منشور عبر صفحاته الخاصة محاولاً دعمها في الأزمة التي تمر بها بعد إلغائها متابعتها لزوجها الفنان أحمد العوضي.

وأعادت ياسمين مشاركة منشور شقيقها وقالت “اتوكس أنت ياللي بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس”.



لتعود بعد دقائق وتقوم بحذفه.

وكان شقيقها قد كتب في منشوره “يا بنتي انتي ليكي إحنا بعد ربنا، وتعبك تعبنا وفرحك فرحنا، وإحنا معاكي ووراكي ليوم الدين..



معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله”.

من جانب آخر وبعد أقل من عام على الأزمة الصحية التي مرّت بها الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، والتي أسفرت عن دخولها في غيبوبة لأيام عدّة، تعرّضت ياسمين لوعكة جديدة، وأدت إلى دخولها المستشفى.

وفي التفاصيل، شاركت ياسمين عبد العزيز الجمهور صورة عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت بها من داخل المستشفى وعلى السرير، وتتلقى العلاج، وعلقت “أهم حاجة فى الدنيا الصحة نعمة كبيرة”.

وأدت الصورة إلى حالة تفاعل واسعة من المتابعين، الذين عبروا عن أسفهم وحزنهم وتضامنهم مع ياسمين، وتمنوا لها أن تعود بالسلامة بأقرب وقت.

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