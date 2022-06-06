البرزنجي: يجب ردع الحلبوسي بسبب هيمنته على السلطة

2022/06/06 | 17:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد رئيس مركز الوان للدراسات حيدر البرزنجي، الاثنين، إن محمد الحلبوسي يحاول “السيطرة على أعضاء مجلس النواب والاستهتار بالسلطة عبر المال والترغيب والترهيب”، داعيا القوى السياسية الى اتخاذ موقف لمحاسبته.وقال البرزنجي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “الحلبوسي يمارس ضغوطا كبيرة على نواب البرلمان من خلال طريقة تعامله الديكتاتورية، وإصداره لقوانين لا […]

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