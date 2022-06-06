2022/06/06 | 17:42 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق: السجن 15 عاما لبريطاني بتهمة تهريب قطع أثرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/06 | 17:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: السجن 15 عاما لبريطاني بتهمة تهريب قطع أثرية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: السجن 15 عاما لبريطاني بتهمة تهريب قطع أثرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).