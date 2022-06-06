صعقة كهربائية تنهي حياة امرأة في ديالى

2022/06/06 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر طبي، الاثنين، مصرع امراة متزوجة بصعقة كهربائية شمال شرق ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" امراة في العقد الثالث من عمرها لقيت مصرعها بصعقة كهربائية داخل منزلها في حوض حمرين(75كم شمال شرق بعقوبة) لتخلف خلفها 3 اطفال يتامى".

واضاف المصدر،ان "الضحية هي الـ 11 على مستوى ديالى خلال 2022 بسبب حوادث الصعق الكهربائي واغلبها بسبب المضخات المائية او المبردات الهوائية بسبب عدم الانتباه لخطورتها على حياتهم".

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