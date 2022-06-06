البرازيل تفوز على اليابان وديًا

2022/06/06 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

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نجح منتخب البرازيل في تحقيق فوز على نظيره الياباني بهدف دون رد فى المباراة الودية التي جمعتهما بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وتمكن النجم البرازيلي نيمار، من تسجيل هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

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