2022/06/06 | 17:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، لجنتي ” الخدمات والإعمار ” و ” العمل ومنظمات المجتمع المدني ” النيابيتين بإكمال الاجراءات النيابية المتعلقة بمقترح قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وايلائه الاهتمام الكبير ، بغية انجازه بالسرعة الممكنة.واشار الزاملي بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة ايرث نيوز الى ان “هذا […]

ظهرت المقالة بالوثيقة..



الزاملي يوجه بالإسراع بإقرار مقترح قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال أولاً على ايرث نيوز.

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