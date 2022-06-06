2022/06/06 | 17:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hp8o-4t7kV8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. الرماحي يحث السنة والكرد على المساهمة بتشكيل حكومة قوية باتفاقات جامعة ضامنة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. الرماحي يحث السنة والكرد على المساهمة بتشكيل حكومة قوية باتفاقات جامعة ضامنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).