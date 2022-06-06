بينهم بجرائم الإرهاب.. شرطة ميسان تلقي القبض على 14 متهماً

2022/06/06 | 17:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت شرطة ميسان، اليوم الاثنين، القبض على ١٤ متهماً خلال ممارسات أمنية بينهم بتهم الإرهاب.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ)، أن “مفارز شرطة ميسان، قسم شرطة قضاء المجر الكبير، ممارسات وعمليات أمنية لملاحقة المطلوبين وتنفيذ مذكرات القبض، حيث أسفرت العمليات عن القاء القبض على (14) متهماً، بينهم بجرائم الإرهاب، وحيازة الأسلحة وافتعال النزاعات العشائرية”.



مشيرة إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين اصولياً”.

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