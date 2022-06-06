مضيفة طيران تكشف عن أكبر خمسة أخطاء يرتكبها المسافرون

2022/06/06 | 17:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مضيفة طيران عن خمسة أشياء لا ينبغي فعلها أبدا بصفتك راكبا، ولعلك فعلت إحداها بالفعل على الأقل دون دراية.وشاركت ديانا كاسترو، التي عملت مضيفة طيران منذ 16 عاما، بعض أكبر الأخطاء التي يرتكبها الكثير من الركاب، ويبدأ أحدها بمجرد الصعود إلى الطائرة، موضحة أن إحدى أكبر الطرق لتعطيل الرحلة هي سد […]

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