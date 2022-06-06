لزﮔـة جونسون ! - عبد علي عوض

2022/06/06 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_علي_عوض لم تتوقف وفود مصر وألأردن لزيارة العراق، بدأها الرئيس المصري السيسي وملك ألأردن عبد ألله الثاني لغرض إنجاز مشروع أنبوب النفط من العراق وصولاً لحد ميناء العقبة ومن هناك إلى مصر بأسعار تفاضلية / سعر البرميل ناقص 10 دولارات للأردن وناقص 18 دولار لمصر، ومن ثمّ تقوم مصر ببيع كل برميل بسعر ناقص 8 دولارات لإسرائيل !/ ...



الكثير من ألإقتصاديين وخبراء النفط فضحوا حقيقة ذلك المشروع وأوضحوا إنّ الطرف المتضرر ......





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