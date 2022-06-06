التطليق للشقاق عامل تحرر الزوجات من عنف الأزواج. - سعيد الكحل

2022/06/06 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل من أهم المكتسبات التي جاءت بها مدونة الأسرة لصالح النساء مسطرة الشقاق التي تعطي للزوجين حق إنهاء علاقة الزواج من طرف واحد .



والشقاق كما عرفه الدليل العملي لمدونة الأسرة :هو "الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين بدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية".



هذا الحق عارضته بشدة تنظيمات الإسلام السياسي وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح اللذين نظما مسيرة مناهضة لمشروع خطة إدماج المرأة ......





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