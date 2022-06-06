‏‎انسداد المزدوج: تحليل الدولة المشرقية -الهشة - مظهر محمد صالح

2022/06/06 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح في مقالين رائعين لكاتبين ومفكرين عراقيين تصدرهما النشر الوطني العراقي هذا اليوم 6-6-2022 وهما ابراهيم العبادي ومحمد الشبوط .



اذ تناول المقال الاول للكاتب والمفكر السياسي ( العبادي) : مشكلات العراق : اين الخلل ؟؟في حين تناول المقال الاخر للمفكر والتربوي ( الشبوط )متصديا لمسالة سياسية مهمة مضمونها : صناعة الشر .



ذكرتني المقالة الاخيرة بمقولة للكاتب والفيلسوف والروائي الفرنسي جون بول سارتر ......





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