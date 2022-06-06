سيسهم بتوزيع الثروات بـ

2022/06/06 | 17:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التخطيط خالد بتال، اليوم

الاثنين، تحديد الربع الأخير من العام

المقبل لتنفيذ التعداد العام للسكان

والمساكن وإجرائه بطريقة الكترونية،

فيما بيّن أن التعداد سيسهم في معالجة

"الكثير" من المشكلات

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