فيديو مروع.. شاهد كيف هاجم مسلحون المصلين داخل كنيسة في نيجيريا

2022/06/06 | 17:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو اُلتقط من داخل كنيسة القديس فرانسيس الكاثوليكية في ولاية أوو جنوب غرب نيجيريا لحظات مروعة لما حدث داخلها بعد هجوم دام أسفر عن مقتل 28 شخصًا على الأقل، بعد أن اقتحم مسلحون الكنيسة وأطلقوا النار على المصلين فجأة.

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