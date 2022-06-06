2022/06/06 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تريد فايزر تقليص تعداد سكان العالم؟ وهل زحفت الدبابات الفنلندية باتجاه الحدود الروسية؟ وهل توقع بوتين عودة عائلة القذافي لحكم ليبيا؟

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