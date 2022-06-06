منذ العام 1997 .. العراق يعلن عن إجراء أول تعداد سكاني

2022/06/06 | 18:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم الاثنين، ان موعد تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، سينفذ في الربع الاخير من العام المقبل 2023 بطريقة الكترونية وباستخدام المعايير الاحصائية المعتمدة عالميا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى “(6 حزيران 2022)، أن “ذلك جاء خلال رئاسة الوزير لاجتماع الهيأة العليا للتعداد، الذي عُقد في وزارة التخطيط، وحضره النائب محمد البلداوي، ممثلا عن مجلس النواب، ورئيس هيأة الاحصاء في اقليم كردستان سيروان محمد محي، وممثل صندوق الامم المتحدة للسكان الدكتور مهدي العلاق، وممثلو الوزارات والجهات ذات العلاقة، بالاضافة الى رئيس غرفة العمليات الدكتور ضياء عواد، والمدير العام التنفيذي للتعداد، سمير خضير هادي”.

واضاف الوزير، ان “قرار تحديد موعد اجراء التعداد، يأتي في ظل الاهمية الكبيرة لهذا المشروع الوطني، لاسيما بعد مضي نصف قرن لم يشهد فيها العراق تعدادا عاما للسكان، مبينا ان نتائج هذا التعداد ستسهم في معالجة الكثير من الاشكاليات، وفي مقدمتها توزيع الثروات بعدالة بين المحافظات”.

ولفت الوزير، الى ان “الوزارة اكملت الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتعداد، بعد عرضها على جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، مشيرا في الوقت نفسه الى وجود اجماع وطني على وجوب تنفيذ التعداد، وبالتالي فان من واجبات وزير التخطيط الاعلان عن الموعد، وفقا للصلاحيات الممنوحة له، مضيفا ان الجانب المالي للتعداد، قد تم تأمينه بشكل كامل بعد تخصيص ١٢٠ مليار دينار ضمن الموازنة الاستثمارية، كاشفا عن تمكن ملاكات الجهاز المركزي للاحصاء من اعداد البرامج الالكترونية التي سيجري اعتمادها في تنفيذ التعداد، بعد فحصها من قبل شركة عالمية متخصصة ورصينة”.

وشهد اجتماع الهيئة العليا للتعداد، “مناقشة العديد من الملفات، من بينها الموافقة على استمارة التعداد، وكذلك تحديد الموعد الاولي لتنفيذه في الربع الاخير من العام المقبل”.

الى ذلك ابدى المشاركون في الاجتماع جملة من “الملاحظات والافكار ذات الصلة، باجراء التعداد العام للسكان”.

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