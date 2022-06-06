“بالوثيقة” الزاملي.. يوجّه بإكمال الإجراءات الخاصة بمقترح قانون التقاعد للعمال

2022/06/06 | 18:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

وجه النائب الأول لمجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، بالإسراع بإقرار مقترح قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

وقال المكتب الإعلامي للزاملي في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب وجه لجنتي الخدمات والإعمار والعمل ومنظمات المجتمع المدني النيابيتين، بإكمال الإجراءات النيابية المتعلقة بمقترح قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وايلائه الاهتمام الكبير، بغية انجازه بالسرعة الممكنة”.

وأشار الزاملي، بحسب البيان، إلى أن “هذا القانون يُعد من بين أهم القوانين التي ستسهم في حال تشريعه بشكل كبير بمعالجة البطالة، وإيجاد فرص عمل للشباب، كونه سيكفل لهم كافة الحقوق والامتيازات التقاعدية خلال عملهم في القطاع الخاص، أسوةً بموظفي القطاع الحكومي، وبالتالي سيشجع على العمل في القطاع الخاص وتنمية المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في زيادة الناتج القومي الاجمالي”.

وأضاف، أنه “يأتي هذا المقترح وبحسب نص الكتاب المرسل الى اللجنتين، استنادًا الى نص المادة (60/ ثانيا) من دستور جمهورية العراق النافذ”.

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