فصل محاضر ساوم طالبته في الديوانية.. الجنس مقابل النجاح (وثائق)

2022/06/06 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانية

حصلت (بغداد اليوم) على وثائق وكتب رسمية صادرة من مديرية تربية الديوانية تتضمن ملفات لجنة تحقيقة وقرارات فصل صادرة بحق محاضر في احدى المدارس ثبت التحقيق معه ابتزاز احدى الطالبات وقيامه بالتلاعب بالدرجات الامتحانية.

وكان مصدر في مديرية تربية الديوانية قد كشف في وقت سابق لـ(بغداد اليوم) عن تشكيل لجنة تحقيقة بموضوع قيام احد المحاضرين بابتزاز طالبة من خلال مكالمة هاتفية.

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