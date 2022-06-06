بوهان يكشف عن إحصائية مخيفة بشأن الحرائق .. 100 حادث في كل يوم

2022/06/06 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن احصائية الحرائق المسجلة منذ بداية العام الحالي ولغاية الشهر الجاري ، مبينة أن عشرة آلاف حريق سجل بعموم العراق حتى الآن.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان لـ(بغداد اليوم ) إن "هناك إهمال كبير من بعض أصحاب المحلات التجارية لإجراءات الحماية والسلامة بما يتعلق بالدفاع المدني وبتالي فأن مواجهة الحرائق هو إجراء تضامني بين الدفاع المدني والمواطن فهناك اجراءات سلامة يجب ان تتخذ من أصحاب المولات والمحلات التجارية وحتى المنازل لمواجهة اي حريق لحين وصول فرق مديرته".

وأضاف بوهان أن "ما يهمنا السلامة قبل حدوث الحريق وليس بعد وقوعه فسلامة المواطن إضافة لحقوقه وممتلكاته امر مهم نسعى جميعا للحفاظ عليه".

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