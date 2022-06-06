2022/06/06 | 18:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zv_0GQZ7k-E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بـ بغـداد| قضايا تخاذلت لها العقول.. واباحت للمغتصب النجاة من جريمته) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بـ بغـداد| قضايا تخاذلت لها العقول.. واباحت للمغتصب النجاة من جريمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).