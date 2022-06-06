2022/06/06 | 18:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الملياردير الأميركي، مؤسس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، شركة تويتر بـ"مقاومة" حقه في الحصول على معلومات حول الحسابات المزيفة على المنصة، واصفا ذلك بـ "انتهاك مادي واضح" لشروط صفقة الاستحواذ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماسك يتهم تويتر بـ"انتهاك" الصفقة.. ويوجه رسالة تهديد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماسك يتهم تويتر بـ"انتهاك" الصفقة.. ويوجه رسالة تهديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).