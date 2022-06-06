محكمة أسترالية تغرم “غوغل” 515 ألف دولار في قضية تشهير

2022/06/06 | 18:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قضت محكمة أسترالية بتغريم شركة “غوغل” 515 ألف دولار على خلفية نشر مقطعين مصورين تشهيريين على موقع “يوتيوب”.ورفع غون باريلارو النائب السابق لرئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، دعوى قضائية ضد “غوغل” والممثل الكوميدي غوردان شانكس، في المحكمة الاتحادية بسبب المقطعين.وخلص القاضي ستيفن راريس، إلى أن “باريلارو تعرض لحملة عنصرية وتشهيرية […]

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